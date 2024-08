El insólito pedido de Napoli por Lukaku: Chelsea puso las cosas claras; ojo con que se caiga el pase

Cuenta regresiva para que el mercado estival de fichajes se cierre hasta próximo aviso. Los traspasos no han dejado ser el pan de cada día en el planeta fútbol, exactamente en Europa, en donde lo impredecible manda y nada está dicho hasta que se confirme. En ese sentido, Napoli escatima esfuerzos para hacerse con los servicios del delantero Romelu Lukaku, pero Chelsea se la pone cada vez más difícil.

El fichaje por el belga está encaminado y cada vez toma más forma, así como las exigencias de los londinenses que ante todo prefieren cubrir sus expectativas que darle el beneficio a la otra parte. En este caso, el cuadro 'blue' tiene como único requisito vender al ex atacante de la Roma, ya que para Enzo Maresca no es prioridad y menos para la institución. Mientras tanto, Napoli envió una oferta por el jugador, pero sin resultado alguno, ya que la condición no convenció a los de Stamford Bridge.

Napoli quiere una cesión

Las horas pasan y todo puede cambiar drásticamente, el futuro depende del futbolista y en gran parte de las condiciones que imponga el club del cual sigue siendo parte. Según cuenta el portal ‘Fichajes.com’, Napoli pidió una cesión por el ‘9’ a cambio de 5 millones de euros y con una opción de compra de 25 millones. La respuesta de Chelsea fue definitiva: una venta por no menos de 35 millones.

Lukaku en la Roma

Las negociaciones continúan y se intensifica cada vez más, Napoli es el principal equipo que pugna por quedarse con el experimentado artillero que además pasó su última etapa en la Serie A. Justamente estuvo prestado en la Roma, donde no lo hizo nada mal, ya que en 47 juegos sumó la cantidad de 21 tantos. El efecto Lukaku terminó con 3.908 minutos en cancha a sus 31 años.

El efecto Antonio Conte

Lukaku es un viejo conocido del Calcio, por lo tanto, su adaptación no sería impedimento para que rinda en Napoles. Precisamente, Antonio Conte dirige a la ‘loba’, pues el técnico italiano ya tuvo en sus filas al belga cuando ambos trabajaban para el Inter de Milan. En ese entonces, el goleador mostró lo mejor de su repertorio, luego de anotar 78 dianas en 132 partidos.