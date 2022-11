El Milan ataca al Nápoles y cierra su mejor fichaje: hasta 2025

El Nápoles está intratable, tanto en la Serie A, como en la Champions League. Los de Luciano Spalleti son uno de los pocos equipos europeos que a día de hoy siguen invictos. El Diego Armando Maradona no para de celebrar goleadas y es que ya son 30 los goles que ha anotado en el campeonato italiano esta temporada y 20 los tantos conseguidos en La Liga de Campeones. En el Calcio solo ha empatado dos encuentros, ante el Lecce y la Fiorentina, y acaban de recuperar a Osimhen, las buenas noticias se acumulan. Sin duda alguna, el equipo que ha formado De Laurentiis es uno de los grandes rivales para arrebatar el Scudetto al Milan, pero los rossoneri no se lo pondrán nada fácil y recientemente han anunciado una de las mejores noticias para el club: la renovación de Stefano Pioli hasta 2025.

Según ha publicado La Gazzetta dello Sport, el Milan ha llegado a un acuerdo con Stefano Pioli para ampliar su contrato hasta junio de 2025. El gran artífice de la resurrección del Milan, que llegó al banquillo rossoneri en el año 2019, consiguió levantar el título italiano el curso pasado tras 11 años de sequía. Esta temporada mantiene al equipo en la tercera posición, a seis de distancia del Nápoles y con opciones de pasar a los octavos de final de la Champions League. Los italianos se lo juegan todo mañana ante el Salzburgo en San Siro.

El Milan cierra así una gran operación y apuesta por la continuidad de un proyecto exitoso, pero en enero podría perder a uno de los grandes culpables de la conquista del Scudetto. El Liverpool se ha interesado por Sandro Tonali, tal y como hemos informado en Don Balón. Pretenden hacerse con el mediocentro después del Mundial, aunque si eso sucediera los rossoneri tendrían claro quien sería su sustituto.

Franck Kessié no está nada cómodo en Can Barça, el mediocentro costamarfileño dejó San Siro este verano para emprender una nueva etapa en el Camp Nou, pero no termina de entrar en los planes de Xavi Hernández, por ello, y tal como ha publicado Calciomercato, habría pedido volver al Milan en enero. Sea como fuere, con uno u otro futbolista, Stefano Pioli tendrá que remontar esos 6 puntos de diferencia que tiene ahora con el Nápoles para volver a levantar el título de liga, algo que podrá hacer ahora más tranquilo tras su renovación hasta 2025.