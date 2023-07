Enemigo de Courtois, favoreció a Guardiola y junto a Dybala es la gran traición a Mourinho e Italia

El fútbol italiano está a un paso de sufrir un volteo histórico que va a traer cola y ya está siendo catalogado como la traición del verano y de su mercado. Y es que no serían uno, sino dos los tránsfugas de un proyecto a otro dentro de los muros de La Bota. Y no hablamos de jugadores sin importancia, ni equipos menores, sino de estrellas mundiales que pueden cambiar el devenir de la Serie A. Paulo Dybala es uno y se acerca al Inter de Milan, vía cláusula de liberación, mientras que el enemigo de Thibaut Courtois en su selección, la belga, está a un paso de hacer lo propio con los nerazzurros.

Así lo ha atestiguado ni más ni menos que la estrella del subcampeón de Europa, un Lautaro Martínez que reveló en la Gazzetta dello Sport sobre Romelu Lukaku, el jugador del que hablamos, que “me supo mal. Intenté llamarlo y nunca me respondió. Hizo lo mismo con otros compañeros. Tras tantos años juntos, me ha decepcionado y no me lo esperaba. Pero fue decisión suya y le deseo lo mejor”, refiriéndose a la ruptura de relaciones del belga con el Inter y que lo encaminan a la Juventus de Turín. De confirmarse, el Chelsea se desharía del crack que no quiere Mauricio Pochettino y, de paso crearía un problema enorme en la cúpula de Italia, con un tránsito de un equipo a otro entre dos de los candidatos al Scudetto, como son Inter y Juve.

Eso sí, poco se puede quejar la entidad milanista si finalmente tira de la cláusula de 20 millones de euros que pesa sobre la libertad de Paulo Dybala (12 kilos si fuera un equipo extranjero el que fuera a por el jugador de la Roma) y se lleva al talentoso jugador argentino. De hecho, esta posibilidad no es lejana, informan en Italia, lo cual podría tener una repercusión trágica en el equipo romanista, que perdería a su gran crack a un precio ridículo (para el mercado actual), por el que le será muy complicado encontrar un sustituto de garantáis a José Mourinho.

Encontronazo con Courtois tras su comentada actuación en la fina de la Champions League

Pero volvamos a Lukaku, el cual está cada vez más cerca de la Vecchia Signora. Quizá el jugador belga quiera romper con su pasado inmediato con este salto al cuadro bianconeri, uno que recientemente le ha relacionado con su fallo en la final de la Champions League, que pudo darle el empate al Inter frente al equipo de Guardiola, el Manchester City, o la polémica con Thibaut Courtois por la capitanía de la selección belga, que ha enfrentado a los dos jugadores. Sea como fuere, se da por hecho que el acuerdo entre Lukaku y la Juve es cuestión de flecos; como el asunto Dybala, y no lo duden: va a escocer verlos con la elástica del vecino.