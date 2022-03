Equipazo de la Juve: giro con Dybala, Pogba y el galáctico de Mourinho

Cabe poner de manifiesto que la Juventus encadena varias temporadas sin poder competir con los gigantes de las mejores ligas europeas por la Champions League. El equipo del Piamonte ha perdido jugadores importantes desde que disputó la final de 2015 frente al Barça, en la que cayó derrotada 3-1, y desde ese momento no ha logrado llegar a la fase final del mencionado torneo. Por eso, el próximo verano el club está decidido a rascarse el bolsillo forma sumamente cuantiosa para poder conducir hasta Turín a varios futbolistas que, tras la llegada de Dusan Vlahovic, causen pánico a los principales colosos del continente.

Si ya el fichaje del serbio ha generado ilusión de cara al presente, pero sobre todo al futuro, el club italiano tiene en mente otros tres movimientos de primer calibre para componer un auténtico equipazo capaz de hacer frente a Liverpool, Manchester City, Bayern, FC Barcelona o Real Madrid, que en las últimas temporadas vienen siendo los grandes rivales a batir.

En este sentido, la renovación de Paulo Dybala será el primer punto a abordar próximamente, ya que el futbolista argentino finaliza contrato el próximo 30 de junio y, aunque parecía estar decidido a marcharse del club, la gestación de un proyecto llamativo podría provocar un viraje de 180º en su futuro. Pero no solo eso, ya que, además, la presencia del futbolista sudamericano la próxima campaña en Turín podría convencer a Paul Pogba para dejar atrás su etapa en el Manchester United (también acaba contrato) y aceptar la propuesta que, según han vaticinado diversos medios italianos, realizará la Vecchia Signora por volver a tenerle en sus filas. Además, llegaría gratis, factor extra que avala el interés de Andrea Agnelli, presidente de la Juve, en tenderle la mano de nuevo.

Pero eso no es todo ya que, tal y como ha afirmado Tuttosport recientemente, la Juve planea realizar un gasto elevado en el mercado para cerrar el fichaje de uno de los futbolistas de moda en Europa, Nicolò Zaniolo. La estrella italiana de la AS Roma se encuentra en el mejor momento de su trayectoria tras haber dejado atrás las lesiones que le han impedido tener regularidad en las últimas campañas, se sitúa como uno de los grandes objetivos del conjunto bianconero para el próximo curso. Eso sí, José Mourinho no facilitará su salida a sabiendas de la importancia del jugador en su esquema, por lo que solamente una oferta que ronde 50 millones podría contar con el OK del técnico luso y, en consecuencia, del cuadro giallorossi.