Fábregas lo pidió y su club se lo concedió: llega del Real Madrid y la venta fue redonda; 6M costó

No todos los equipos mantienen viva la filosofía que los ha caracterizado por años, incluso inmortalizado el nombre de la institución. Real Madrid tiene una característica particular y es el de hacer negocios exitosos, pese a que algunos jugadores no encajaron con los proyectos. Con Florentino Pérez al mando, se volvió a concretar una venta que no entristece a los de Chamartín, sino le da esperanza de que la apuesta es a futuro, sea con Carlo Ancelotti o sin él como técnico.

Ya no es un secreto a viva voz, dentro de poco se hará oficial que Nico Paz, nacido en Santa Cruz de Tenerife, será nuevo refuerzo del Como 1907 que entrena Cesc Fàbregas. Es un pedido especial de quien alguna vez vistió los colores del Barcelona para que refuerce el mediocampo con su talento. Al final, la venta salió a cuenta no solo para el conjunto ascendido a la Serie A, sino también para el Madrid, que no pierde de vista al volante ofensivo de 19 años.

Talento no le fata al Real Madrid, no es la primera vez que el conjunto galáctico apuesta por sus canteras o de fichajes de futbolistas jóvenes. En este caso Nico Paz ha dado luces de lo que puede hacer en cancha, pero sin espacio en el primer equipo es difícil. De ese modo, y como apunta Fabrizio Romano, el argentino ya es del Como de la Serie A.

🚨🔵 Nico Páz from Real Madrid to Como, here we go! Deal in place for the Argentinian talent.



Understand Como will pay €6m fee for permanent transfer PLUS 50% sell-on clause to Real Madrid for future sale.



↪️⚪️ Real also have buy back clause.



Exclusive story, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/Ge46E4rd1y