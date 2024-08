Thiago Motta libera a Federico Chiesa y tiene su extremo: 40 kilos; Koopmeiners y Todibo, al caer

Las dos partes ya han sellado el acuerdo en las negociaciones, pero aún falta que los clubes cierren la cifra final. El traspaso del extremo a Turín parece cada vez más cerca de concretarse.

La etapa de Wenderson Galeno en el FC Porto está tocando a su fin. Según el Corriere dello Sport, el brasileño ya selló un acuerdo con la Juventus.

El extremo de 26 años pactó un salario de tres millones de euros por temporada y un contrato de cinco años con el club turinés. Ahora, el FC Porto está a la espera de la oferta definitiva de la Juventus, que se presentó una oferta formal de 30M pero deberá estirarse lo más que pueda hacia los 40 kilos para lograr la firma del atacante.



Desde hace medio año, Galeno ya estaba en el radar de la Juventus, y parece que ahora su fichaje está a punto de hacerse realidad.

Graduado en Trindade, Galeno llegó al FC Porto en 2016, pero solo se consolidó en el primer equipo en enero de 2022, tras su paso por el SC Braga. Con los Dragones, registró 18 asistencias y 35 goles en 123 partidos.



El brasileño ocupará el lugar que dejará Federico Chiesa, apartado por Thiago Motta y al que la Vecchia signora busca darle una salida. El delantero es una ganga del mercado y está en el radar de varios equipos: la premier (Chelsea, Aston Villa y Tottenham) y también del norte de italia, ya que el Milán tendría interés en tenerlo. Sin embargo, Chiesa también analiza la opción de no moverse este mercado, arriesgandose a no tener minutos de acción, para quedar con el pase en su poder a comienzos de 2025.



2 más para Turín

Thiago Motta rearma sus piezas para competir de nuevo en la élite europea y tiene 2 refuerzos de clase al caer para ello.



El neerlandés Teum Koopmeiners se le plantó a Gasperini y pidió salir del Atalanta. "Está decidido a irse" dijo el dt de Bérgamo con respecto al volante. La Juve ya prepara el desembolso de 36 kilos para llevarse a una de las figuras de la serie A y campeón de la Europa League.



El otro que está a nada de firmar es Jean-Clair Todibo, el francés de 24 años ya tiene todo acordado con Turín y faltan detalles para que abandone el Niza y tenga su etapa en el Calcio.