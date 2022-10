Franck Ribéry cuelga las botas: adiós al rival de Messi y CR7 en 2013

Franck Ribéry es considerado por muchos como uno de los mejores extremos de la década de los 2010 y no es para menos. No en vano estuvo realmente cerca de ganar el Balón de Oro 2013, compitiendo con Leo Messi y Cristiano Ronaldo (este último fue el que finalmente lo ganó). Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie y, según informa Il Mattino, Ribéry está muy cerca de anunciar su retirada del fútbol.

A nadie se le escapa que, con 39 años, el exfutbolista del Bayern de Múnich es apenas una sombra de lo que fue en el conjunto germano, pero, a pesar de ello, seguía siendo un hombre importante para su actual equipo, la Salernitana. De hecho, sin ir más lejos, la temporada pasada disputó 23 partidos en la Serie A. Un rendimiento que por culpa de las lesiones no ha podido replicar durante la presente campaña en la que tan solo ha disputado 36 minutos en Serie A.

Es precisamente por las molestias físicas por lo que, según la información del medio citado, Franck Ribéry habría decidido colgar las botas. A pesar de que todavía no ha habido ningún anuncio oficial, desde Italia afirman que ambas partes ya están negociando la rescisión de su contrato. Una rescisión que, por otro lado, contemplaría la posibilidad de que el francés siguiera formando parte del club italiano como miembro del organigrama técnico.

De este modo, Ribéry se unirá en el retiro a su mítico escudero Arjen Robben, con quien triunfó en el Bayern de Múnich, y confirmará el fin de una época en el panorama futbolístico europeo. Tras de sí, el extremo francés dejará un sinfín de jugadas maravillosas grabadas en las retinas de los aficionados, además de un gran palmarés conformado por 9 títulos de la Bundesliga, 6 Copas de Alemania, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa o 1 Champions League, entre otros.

En lo futbolístico no hay duda de que Franck Ribéry ha sido uno de los futbolistas con más talento individual de la década de los 2010 con el balón en los pies, e incluso llegó a rivalizar con Leo Messi y Cristiano Ronaldo durante la temporada 2012-13, cuando el francés ganó el premio al mejor jugador de la UEFA y terminó en tercera posición del Balón de Oro.

Sin duda, el francés ha tenido un rendimiento influyente y que seguro le sobrará para ser reconocido como uno de los grandes extremos de la historia del deporte rey en Europa.