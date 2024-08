Se acabó la novela Victor Osimhen; el Napoli arregló un acuerdo de 80M: el nigeriano deja la Serie A

Victor Osimhen se baja oficialmente del lugar de jugadores pretendidos por más de un club luego de saberse que ya encontró un equipo que pagará sus caprichos y a su vez le dará un nuevo aire para que su carrera siga subiendo. Napoli, después de semanas viendo opciones el la Premier League y en otras ligas, llegó a un acuerdo con el Al Ahli para que el futbolista africano migre al fútbol de la Saudi Pro League.

Las especulaciones llegaron a su fin porque Osimhen así lo decidió, pese a su corta edad y un techo aún alto, tomó la rigurosa decisión de seguir su carrera en una liga exótica. Uno de los principales alicientes que llamó la atención al equipo italiano fue el dinero puesto sobre la mesa por parte del Al Ahli, que ya había anticipado su gusto por querer contratar al artillero. De esa manera, a puertas de que se cierre el mercado, se confirma uno de los culebrones del verano que dio más de una vuelta.

Con 25 años y aún con mucho fútbol por regalar, Osimhen fue vinculado por Chelsea, ya que Romelu Lukaku si desembarcó en Napoles y hasta se habló de un trueque. Paris Saint-Germain tampoco fue ajeno a la contratación del nigeriano, pero fue el Al Ahli quien fue más lejos, de tal modo que, según Fabrizio Romano, ya hubo luz verde al final.

Club to club deal done for €75/80m total package, Al Ahli have already booked a medical.



Four year contract worth €25/30m per season net to Osimhen + RELEASE clause.



