Hasta José Mourinho está alucinado, goleada histórica en la Serie A: Victor Osimhen decepciona

El Inter fue capaz de golear al Milan (5-1) en el Derby della Madonnina y continúa con su pleno de victorias en la Serie A. El equipo de Simone Inzaghi arrasó a su eterno rival y consiguió un nuevo récord histórico.

El gran partido de Italia acabó de la peor forma posible para los de Pioli, que pese a recortar distancias con un gol de Leao que puso el 2-1, terminaron encajando una goleada que ha quedado grabado en la memoria de los aficionados de ambos conjuntos.

El Milan llegaba al partido en una situación muy parecida a la de su oponente, después de haber ganado los tres partidos que había disputado y con su delantero en racha. Olivier Giroud había marcado cuatro goles y fue fundamental en el triunfo frente a la Roma antes del parón de selecciones. Mourinho habría sufrido el gran estado de forma del siete veces campeón de Europa, por eso debe haberle impresionado tanto el abultado resultado que ha recibido.

Récord histórico

En sus 115 años de historia, nunca antes el Inter había sido capaz de ganarle cinco partidos seguidos a su eterno rival. Además, hacía 49 años que no le marcaba cinco goles, fue el 24 de marzo de 1974 en un encuentro también de Serie A, según datos de ‘Mister Chip’. Un festival de tantos que comenzó muy pronto, en el minuto cinco Mkhitaryan puso el primero después de tocar un centro cruzado de Dimarco. Veinte minutos más tarde llegó la gran acción del duelo. Marcus Thuram, que durante el verano rechazó al Milan para unirse al Inter, puso el balón en la escuadra para poner el segundo en la cuenta de su equipo. Leao recortó distancias, pero los de Pioli no pudieron frenar el ataque del Inter y recibieron tres más. Mkhitaryan completó su doblete. Un ex milanista, Calhanoglu, puso el cuarto desde el punto de penalti y Fratessi completo una manita que tardará en olvidarse en el fútbol italiano.

Los de Simone Inzaghi suman los doce puntos que han disputado y lideran la clasificación de la Serie A. El actual campeón, el Nápoles, está lejos del rendimiento que tuvo la temporada pasada y se queda con siete puntos. Sus estrellas, Osimhen y Kvaratskhelia, no han sido capaces, de momento, de marcar tantas diferencias como hicieron con Spalletti en el banquillo.