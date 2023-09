Guerra abierta entre Cristiano Ronaldo y la Juventus por impago, no perdona nada y la UEFA lo sabía

Cristiano Ronaldo demandará a la Juventus de Turín por unos impagos que pueden ascender a una cifra un poco inferior a los 20 millones de euros según publica ‘La Gazzetta’. El portugués estuvo tres temporadas completas en el conjunto italiano.

La información del medio indica que ya habría hablado con la Fiscalía sobre la situación y ha tomado la decisión de poner en marcha el proceso para poder cobrar la cantidad que se le adeuda de la época del COVID.

Cristiano llegó a la Juventus procedente del Real Madrid a cambio de 100 millones de euros cuando tenía 33 años. El delantero acababa de proclamarse campeón de la Champions League con el conjunto blanco, pero pensaba que el club tenía que ayudarle más en sus problemas, algo que desembocó en la salida de la leyenda merengue ante la atónita mirada de aficionados y rivales, que no esperaban que su salida fuese posible.

En su etapa en Italia, ganó cinco títulos. Dos Serie A, las de la temporada 2018-19 y 2019-20, la Coppa Italia de la 2020-21 y las Supercopas de 2018 y 2020. Triunfos en los que él fue protagonista principal, anotando 21 goles, 31 y 29 respectivamente en la liga. Y convirtiéndose en el líder en ataque de un equipo que contaba con otra estrella arriba como Paulo Dybala. Aunque las decepciones llegaron en la Champions League, donde el equipo no alcanzó las semifinales en ninguna ocasión. Primero perdió en cuartos de final y después enlazó dos derrotas enlazadas en octavos de final. El mejor jugador de la historia de la competición pensaba que podría seguir dominando su torneo en otro equipo, pero no pudo lograrlo. Y muchas han sido las voces que a lo largo de lo años han destacado que fue una operación que no le hizo bien ni al Real Madrid ni al jugador, aunque el conjunto blanco si ha vuelto a levantar la ‘orejona’.

Fuera de la Conference

La Juventus ha llegado a un acuerdo con la UEFA para quedar fuera de la tercera competición europea debido a sus problemas económicos y fiscales. Una situación muy complicada que ya le hizo recibir una sanción de puntos la temporada pasada en la Seria A.