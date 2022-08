Increíble: Lautaro y Lukaku le bloquean y rechaza ser el nuevo Haaland

El Inter de Milán ha conseguido armar un gran equipo durante este mercado, pese a no decidirse finalmente a incorporar a Paulo Dybala. El fichaje de Lukaku ha sido la principal maniobra del conjunto ‘neroazzurro’ en un verano donde se ha conseguido retener a Lautaro Martínez como principal referente goleador junto al belga. Es ahí donde pocos confían en que Edin Dzeko vaya a gozar de minutos esta temporada a las órdenes de Inzaghi, sin embargo, según ‘Calciomercato’, el bosnio ha rechazado salir al Borussia Dortmund para seguir formando parte del equipo interista.



La situación que vive el Borussia Dortmund no es muy halagadora dado el chasco que se han llevado al conocer la enfermedad de su recién presentado sustituto de Haaland, Sebastian Haller. Un tumor testicular que ha sido diagnosticado como maligno, aunque las posibilidades de recuperación son muy buenas. Es ahí donde al equipo teutón le surge la necesidad de contratar un sustituto para el tiempo que el marfileño va a estar fuera de los terrenos de juego. Primero se especuló con la llegada de Luis Suárez al Signal Iduna Park, y ahora es el turno de Dzeko.



El ex jugador de la Roma se encuentra muy a gusto en Italia a sus nada menos que 36 años. Su contrato tiene vigencia hasta junio de 2023 y pese a no tener garantizados los minutos esta temporada ha dejado clara su postura de no salir de la Serie A. Varios han sido los destinos a los que ha sido vinculado un delantero de notables garantías, entre ellos el Real Madrid, al que no paran de salirle pretendientes en su búsqueda de un acompañante que de descanso a Benzema.



El sueldo de 5,5 millones del bosnio sería en principio asumible para la entidad ‘nerozzurra’ dadas las pocas necesidades que tiene de reforzarse en lo que queda de verano. Sin embargo, mientras el mercado esté abierto todo puede suceder y ante la gran renovación de equipos como la Juventus o la solidez que el año pasado mostró el Milán, los interistas no querrán quedarse atrás en su lucha una temporada más por levantar el ‘Scudetto’ italiano.