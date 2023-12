Íntimo de Griezmann y Mbappé y sorpresón de enero en Manchester: por 60M abandonará a Theo Hernández

La retirada de Hugo Lloris de la selección nacional francesa tras la disputa de Mundial de Qatar ha obligado a Didier Deschamps, desde el pasado mes de enero, a apostar por Mike Maignan en la portería, quien hoy es protagonista por motivos muy diferentes.

Es cierto que el francés ya goza del privilegio de compartir vestuario con estrellas de talla mundial como Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé o Kylian Mbappé, entre otros cracks, pero a nivel de clubs el futbolista del AC Milan está cada vez más cerca de vivir un importante cambio en su carrera profesional.

Y es que las dudas generadas por André Onana en el Manchester United, un portero que llegó al equipo hace tan solo cuatro meses atrás, han provocado que los red devils hayan situado a Maignan como su gran prioridad para poner fin a esa debilidad en la meta y lo que es más sorprendente aún, con fecha y precio: en la ventana de transferencias de enero y con 60 millones sobre la mesa.

Evidentemente, la salida de Maignan de San Siro supondrá un duro golpe para el proyecto liderado por Theo Hernández y Rafael Leão, pero la propuesta que previsiblemente recibirá el club rossonero desde Manchester será suficientemente atractiva para tener luz verde.

Es cierto que en Old Trafford no se viven momentos de especial ilusión de cara a la conquista se títulos importantes, pero Maignan está dispuesto a aceptar ese cambio de aires en su carrera por dos motivos muy esclarecidos: su salario se verá aumentado de forma muy significativa (en Old Trafford oscilaría los 10 millones anuales), y además competirá en una liga de mayor renombre en Europa con vistas a llegar a la Eurocopa de 2024 en el mejor estado competitivo para ayudar a Mbappé y Griezmann a ganar el torneo.