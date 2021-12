Inzaghi ya tiene al primero de los 4 que quiere: otros tres en camino

Está sellada. La renovación de uno de los jugadores que Inzaghi quería en su Inter de 2022 ya es un hecho. Ayer estampaba su firma Federico Dimarco que ampliaba así su contrato hasta junio de 2026. El 25% de los objetivos que tiene el Inter de Milán esta temporada está cumplido. Ahora faltan los otros tres.

Por un lado Dimarco no era el único futbolista con contrato hasta junio en el Inter de Milán. Tanto Marcelo Brozovic como Iván Perisic están en la misma situación y esto ha provocado que numerosos equipos europeos hayan puesto ya sus ojos en ellos. Los dos futbolistas croatas, ya veteranos, son una petición también de Inzaghi, que les quiere para afrontar un 2022 en el que el Inter espera volver a competir absolutamente por todo: Serie A, Copa de Italia y Champions League.

Pero Steven Zhang, el dueño del Inter y principal interesado en el éxito del club, sabe que tanto la del pivote como la del interior zurdo serán bastante más complejas que la de Dimarco. Ahí es donde realmente se verá si el Inter es capaz de mantener en plantilla a dos cotizados jugadores en sus últimos años de carrera pero aún con mucho que decir.

Y el último objetivo interista no es una renovación, sino una nueva contratación: la del guardameta André Onana. Como ya hemos venido informando en Don Balón, el actual portero del Ajax de Amsterdam finaliza contrato en junio y no seguirá en el conjunto holandés más allá de esa fecha. Su intención es firmar por los de Inzaghi (ha llegado a rechazar el ofrecimiento del FC Barcelona) pero aún no hay nada seguro. Será a partir del próximo día 1 de enero cuando el acuerdo podrá ser ya oficial.

Con estas cuatro operaciones y su estrella en plantilla, el argentino Lautaro Martínez, el Inter quiere volver con los más grandes tras una década de penurias y olvido tanto en Europa como, en muchas ocasiones, en la misma Italia, donde se vio superado por Juventus, Nápoles, e incluso Atalanta en los últimos años.