Aleti piensa en el futuro: el Cholo cierra un campeón de Europa para el arco ¿último año de Oblak?

La dirigencia del Atlético de Madrid continúa trabajando en este mercado de pases para que Diego Simeone tenga una plantilla para pelear todas las competencias. Las incorporaciones de Julián Álvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand y Alexander Sørloth no fueron suficientes y este fin de semana el elenco Colchonero sumó al arquero del Atalanta de Italia, Juan Musso.

Según informó Fabrizio Romano, el guardameta surgido de Racing Club de Avellaneda llega a la capital español a cambio de 1,5 millones de euros más una cláusula de compra de 7 millones de euros.

Musso es el arquero elegido para reemplazar al rumano Horatiu Moldovan, que fue transferido al Sassuolo de la Serie A. Tras esta operación, el Cholo entendió que era una prioridad en este mercado contratar a un futbolista para que pelee el puesto con Jan Oblak.

🔴⚪️🇦🇷 Juan Musso will join Atlético on loan deal for €1.5m loan fee plus €7m buy option clause from Atalanta.



