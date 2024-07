La revolución Fabregas en Como: Raphael Varane y Anthony Martial, al caer; negocia por un ex Barça

El Como 1907 está protagonizando un mercado de fichajes revolucionario y lleno de sorpresas.

Con más de un mes por delante hasta el cierre del mercado, el club italiano comandado por Cesc Fábregas continúa moviéndose para configurar un equipo competitivo y a la altura de las exigencias de la Serie A.

Un club con una rica historia, marcado por altibajos y una gran fe en su potencial. Tras la llegada del español la temporada pasada, el equipo logró terminar como subcampeón de la Serie B y conseguir el ansiado ascenso a la máxima categoría.

El poder de persuasión de Cesc más el dinero inversor de los dueños del club, los empresarios y hermanos indonesios Robert y Michael Hartono están poniendo patas para arriba el mercado de este verano. Y no sólo eso, hasta la marca de las 3 tiras auspiciará al equipo desembolsando una gran suma.

Confirmados los arribos de Pepe Reina, Andrea Belotti y Alberto Moreno, el modesto equipo ascendido busca mas jerarquía y tiene un par de bombas más: según Fabrizio Romano, Raphael Varane ya tiene las valijas preparadas y es un hecho que jugará en el Como. Otros que están al caer serían Anthony Martial y el ex volante brasileño del Barça Arthur Melo.





🔵🇧🇷 Como have made contact with Juventus to ask for conditions of Arthur Melo deal, talks are taking place.



Arthur, not part of Thiago Motta's project but attracting interest from several clubs after good season at Fiorentina on loan. pic.twitter.com/9QM6HuPF2j