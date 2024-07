La Serie A, destino de Raphael Varane: el nuevo guiño de Cesc Fàbregas; se prepara la bienvenida

El fútbol italiano no se quiere quedar atrás en este mercado de fichajes y los objetivos para la nueva temporada son ambiciosos, desde nuevos nombres en el Calcio hasta sorpresas de último minuto. En este caso, el modesto Como 1907 está dando la hora con las decisiones que viene tomando desde hace semanas, luego de las incorporaciones de Alberto Dossena, Alberto Moreno, Andrea Belotti y el experimentado portero Pepe Reina. El técnico, Cesc Fàbregas, es el autor que hizo posible el ascenso del club a primera división, y más aún, traer nuevas caras que le den el toque de distinción para luchar con los mejores.

La historia no ha terminado para el equipo que no jugaba en Serie A desde la temporada 2001-02. Por esa razón, la lupa está puesta en el central y ex Real Madrid, Raphael Varane, quien tiene todo listo para llegar a la institución que no quiere empezar el nuevo reto sin el plantel completo. Fàbregas, por su lado, dejó en claro su postura sobre la situación de Varane para que se incorpore cuanto antes a la pretemporada, que además empezó con el pie derecho para los suyos.

Fabrizio Romano confirmó el fichaje de Varane por el Como 1907 después de su paso por el Manchester United. El periodista indicó hace días que la propuesta ya estaba realizada, solo que faltaría firmar los papeles y todo listo. Además, el periodista italiano agregó que el contrato será por dos temporadas hasta junio de 2026, con opción de renovar por un año más. De ese modo, el ex Lens experimentaría por primera vez en el Calcio y de la mano de alguien a quien ya enfrentó cuando jugaba por Real Madrid.

