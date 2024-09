Mats Hummels jugará en la Serie A; lo lloran Real Sociedad y Mallorca: el alemán quiere el Scudetto

Mats Hummels se despidió de su querido Borussia Dortmund tras años y años de dedicación y lealtad, pese a que en una época pasó por las filas del Bayern Múnich. El veterano defensa supo regresar al lugar en el que fue feliz y tristemente no se pudo despedir con una Champions en las dos ocasiones que llegó a la final. Tras semanas de incertidumbre, el defensa fue relacionado con Real Sociedad, pero el zaguero se bajó a última hora del acuerdo.

El ex internacional con la selección de Alemania priorizó a su familia y, asimismo, valorar otras alternativas que se acomoden a él, como la reciente oferta que llega desde la Serie A de Italia. El club que está dispuesto a cubrir el salario del germano es nada más que la Roma, equipo decidido a darle competencia en esta temporada al Inter de Milan.

Después de idas y vueltas, Roma mejoró la oferta y se la envió a Mats Hummels. Tal como informa el periodista Fabrizio Romano, el arreglo en la propuesta se debe en gran parte a la venta de Smalling al fútbol saudí. Al ser agente libre, el alemán tiene la posibilidad de unirse al club sin restricción ni nada, el detalle solo estaría en el sueldo que cobraría.

🟡🔴🇩🇪 AS Roma have booked medical tests for Mats Hummels on Wednesday, travel also planned.



After improved proposal sent today, the club wants to complete the deal after medical tests.



Here we go, expected soon. ⏳🇩🇪 pic.twitter.com/CKCNpqfP8h