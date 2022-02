Morata fija su destino pese al Barça: rompe a la Juve y OK de Simeone

La salida de Álvaro Morata de la Juventus durante este pasado mercado invernal rumbo al FC Barcelona fue uno de los movimientos más sonados que nunca se terminaron de cerrar, con el conjunto azulgrana firmando finalmente a última hora la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang para reforzar el puesto de nueve en la plantilla de Xavi Hernández. Aunque el delantero español no logró convencer a Massimiliano Allegri sobre sus deseos de abandonar Turín durante el mercado invernal, su situación en la Vecchia Signora ha cambiado por completo tras el flamante fichaje de Dusan Vlahovic, pasando a un segundo plano y comenzando a pensar en su regreso al Atlético de Madrid al finalizar su cesión en verano.

Su mala relación con el Cholo Simeone sumado al overbooking rojiblanco en su ataque hace que el internacional español no tenga sitio en el Metropolitano, por lo que deberá buscar otra alternativa para la temporada que viene. El Sevilla podría terminar siendo una nueva oportunidad para Álvaro Morata en LaLiga tras las últimas informaciones de Estudio Estadio, con Monchi atento a su situación para la próxima temporada, a pesar de que su propuesta económica no sería demasiado elevada ante la necesidad también del Atlético de dar salida a un jugador con el que no cuentan de cara al futuro.

El propio Álvaro Morata necesita encontrar un destino donde ser importante con vistas a garantizarse su presencia en la lista de Luis Enrique para la Copa del Mundo de Catar 2022, por lo que Sevilla podría ser un destino perfecto para él. En el conjunto hispalense no las tienen todas consigo para ejercer la opción de compra por Anthony Martial, a lo que se suma la posible salida de En-Nesiry rumbo a la Premier League. El propio Monchi ha reconocido que buscarán firmar otro delantero para el curso que viene, aunque desde el Sánchez Pizjuán el primer nombre señalado había sido el de Joselu Mato, que termina contrato con el Alavés y llegaría a coste cero.

Por el momento, el delantero español deberá afrontar esta segunda mitad de la temporada en la Juventus tras no conseguir convencer al conjunto italiano sobre su salida durante el pasado mercado invernal. El nuevo rol secundario de Álvaro Morata apunta a mantenerse hasta final de curso, momento en el que regresaría al Atlético de Madrid y se vería nuevamente obligado a sopesar sus opciones de futuro al no entrar en los planes del Cholo Simeone, con el Sevilla como alternativa en LaLiga si el coste de la operación encaja en los límites marcados por Monchi.