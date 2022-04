Morata harto: rechaza 3 equipos a la vez y abre las puertas al Barça

Álvaro Morata podría estar viviendo sus últimos meses como jugador de la Juventus de Turín. Su cesión finaliza en junio de 2022 y si ya se especuló con una posible salida del atacante en el mes de enero, a medida que avanza la temporada, su adiós del conjunto italiano parece más cerca que lejos. El jugador quiere quedarse y el club quiere cumplir sus deseos hacerse en propiedad con el futbolista, pero, tal y como ha informado Tuttosport, no está dispuesta a pagar al Atlético de Madrid los 35 millones de euros estipulados en el contrato de cesión para comprar en su totalidad al internacional español.

Este mismo diario publicó que la Juventus de Turín quiere negociar con el Atlético de Madrid una rebaja por el precio de la compra de Morata, en concreto, el equipo italiano ofrece 15 millones por el futbolista, una cantidad que los rojiblancos no están dispuestos a aceptar. Debido a esto, si no llegan a un acuerdo para solucionar su futuro, el ex del Real Madrid regresará a España, al Wanda Metropolitano.

La vuelta de Morata al Atlético de Madrid no implica que Simeone vuelva a contar con él, por ello, y al igual que ocurrió en el mes de enero, varios clubes de la Premier League han preguntado por el jugador. Tottenham, Newcastle y Arsenal son los equipos que más interés muestran a día de hoy, pero, tal y como ha publicado La Stampa, el internacional español tiene claro que no quiere volver a la Premier League debido a su mala experiencia en el Chelsea, donde acabó harto. Así pues, de una tacada, Álvaro Morata se ha quitado de encima a 3 posibles compradores.

Si la Juventus no quiere pagar un alto precio por su traspaso, la Premier League queda descartada, y con Simeone no tiene asegurado un puesto en el equipo, la opción del FC. Barcelona vuelve a cobrar enteros. Antes de la llegada de Aubameyang, Álvaro Morata sonaba con mucha fuerza para recalar en el Camp Nou. Era la primera opción y la preferida de Xavi Hernández. No es un secreto que Laporta buscará un delantero en el próximo mercado de fichajes, y con Haaland descartado, y la duda de Lewandowski, el ex del Madrid vuelve a cobrar enteros para enteros para vestir de azulgrana. El precio del traspaso y sus salarios es inferior a las dos opciones anteriores y, como se ha señalado, es del gusto del de Terrasa.