Morata se lo juega a todo o nada: si Allegri sigue el está fuera

Que la Juventus de Turín está en uno de sus momentos más dramáticos de la era moderna es evidente. Basta con echar un vistazo a la clasificación de la Serie A para darse cuenta de que los bianconeri están muy lejos de las posiciones a las que están acostumbrados. Actualmente, y tras la victoria en casa ante el Genoa anoche, es quinto a siete puntos de los puestos Champions.

Todo ello está generando un caldo de cultivo perfecto para que la tensión salte por los aires durante los partidos. Massimiliano Allegri, que sabe que su puesto está en el aire y terminará de saltar en cuanto encadene dos partidos sin victorias, no ocultó ayer su enfado con el delantero español Álvaro Morata tras una falta de este que, además, fue castigada con tarjeta amarilla para él.

Allegri decidió sustituirlo y cuando el 9 llegaba a su posición no dudó en abroncarlo delante de todos. Álvaro, al que no le están saliendo las cosas en su segundo año en la Juve (de esta segunda etapa) no se contuvo y contestó a su entrenador en ese mismo instante, lo que generó un momento de tensión al que tuvieron acceso todas las cámaras y espectadores allí presentes.

Está por ver si la reprimenda de Allegri se queda en eso, una bronca fruto del momento caliente del partido, o si esta se traduce en un castigo más a largo plazo con alguna suplencia incluida. Lo que si parece claro es que ahora la directiva deberá decidir si apuesta por Allegri para esta temporada o si se decanta por mover el banquillo, como ya apuntábamos en Don Balón, y con ello recuperar a un delantero que el año pasado logró 20 goles y 13 asistencias y que bajo la tutela de Allegri no está rindiendo ni mucho menos al mismo nivel.

Si ya tenía pocos enemigos Allegri (el más importante de todos, los pobres resultados en liga italiana), ayer se ha buscado uno más. En cualquier caso la directiva juventina esperará para tomar decisiones a que se dispute la decisiva jornada de Champions, en la que se sabrá si los turineses pasan como primeros o segundos de grupo.

Allegri o Morata. Morata o Allegri. Pero lo que parece ya claro es que tener a los dos será misión casi imposible.