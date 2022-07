Mourinho ata a su segundo fichaje 'galáctico': Dybala, ilusionado

En Roma la ilusión desborda las calles. Al menos, en las calles que llenan los tifosi de la Roma. El conjunto giallorossi ha cerrado los fichajes de Paulo Dybala y Nemanja Matic. El serbio cumple su tercera estancia a las órdenes de José Mourinho como uno de sus soldados más fieles, tras coincidir con el portugués en el Manchester United y en el Chelsea. La presencia de The Special One como cabeza del proyecto juega un papel vital en las aspiraciones del equipo romano.

El entrenador luso ya sedujo a La Joya, y ahora tiene en mente el fichaje de Georginio Wijnaldum. Es más, el director general de la Roma, Tiago Pinto, ya tendría el sí del centrocampista para recalar en el conjunto de José Mourinho. El todoterreno neerlandés necesita salir de un PSG donde no ha terminado de adaptarse.

A las órdenes de Mauricio Pochettino, Wijnaldum solamente ha gozado de la titularidad en 18 partidos de Ligue 1 y ha participado en un total de 31 jornadas. Los 1650 minutos disputados en competición doméstica la temporada anterior contrastan con los casi 3000 que alcanzó en la Premier League 2019/20, en el Liverpool de Jürgen Klopp.

Sin embargo, la elevada ficha del futbolista dificulta cualquier intento de salida. Por ahora, el punto de discordia entre el conjunto parisino y el equipo italiano yace en el porcentaje de ficha. Según La Gazzetta dello Sport, las negociaciones van por buen camino, pero la Roma pide pagar solamente un 50% del sueldo de 9 millones netos. Por el lado francés, prefieren que la opción de compra obligatoria se haga efectiva mediante variables fácilmente alcanzables.

La retirada de la Roma de otras negociaciones por centrocampistas deja entrever que la llegada de Wijnaldum en calidad de cedido es cuestión de días, u horas. La carta ‘José Mourinho’ atrae a la gran mayoría de futbolistas hacia uno de los equipos más icónicos de la Serie A. Allí no todo son estrellas como en París, y Wijnaldum tendrá la oportunidad de brillar con luz propia como uno de los faros que guíen el navío conducido por The Special One.