Varane y Al-Khelaïfi sacan del lío a Mourinho: Dybala abre el grifo

José Mourinho sigue siendo protagonista en este mercado de verano por lo bien que está actuando en la búsqueda de jugadores que den un salto de calidad al equipo. Tras la incorporación estrella de Dybala, en la que el portugués llamó personalmente al jugador para convencerle, ahora es el turno de dos futbolistas con experiencia en grandes clubes europeos. Uno es Eric Bailly, central marfileño del Manchester United, y otro Giorginio Wijnaldum, mediocentro holandés del PSG y previamente del Liverpool.



Según informa el ‘Daily Mirror’, Mourinho planea asaltar a su ex equipo con la contratación del central que en su día abandonara el Villarreal rumbo a Old Trafford por 30 millones de euros. La llegada de Lisandro Martínez y el liderazgo de Varane, restan oportunidades a un jugador de 28 años que ha empezado la pretemporada en muy buen tono físico, tratando de olvidar así las continuas lesiones que ha sufrido y que no le han permitido brillar en Manchester. La poco boyante economía de la Roma está influyendo en el desarrollo de la operación, que se vería desbloqueada por una tarifa reducida de 10 millones de libras para que no se convierta en un problema para el conjunto italiano.



En el caso de Wijnaldum, según ‘La Gazzetta dello Sport’, la negociación está bien encaminada y el acuerdo podría estar muy próximo. El holandés no es prioridad para Christophe Galtier tras una temporada de nulo protagonismo que afrontó al llegar como agente libre del Liverpool. El PSG busca por el mediocentro una compensación económica que la Roma está intentando gestionar para no entrar en un lio financiero. Todo por un jugador de 31 años que busca tener minutos en su deseo de jugar el próximo Mundial de Catar con Holanda.



Así pues, Mourinho sigue adelante con su plan de incorporar a jugadores experimentados, tras Matic y Dybala, que ayuden a la Roma a volver a ser el equipo grande que fue. La consecución de la Conference League ha dotado de cierta ilusión a la hinchada romanista, que sueña con ver a su club con competir con cotas más altas en este curso que se avecina.