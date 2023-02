Mourinho convence al descarte de Ancelotti que ganó 5 Champions para formar dupla con Dybala

Una de las operaciones más sonadas del pasado mercado de fichajes invernal, por inesperada que resultó, fue la venta de Nicolò Zaniolo al Galatasaray turco a cambio de 15 millones de euros. Y si bien la Roma no tenía apenas margen de maniobra, teniendo en cuenta que el centrocampista italiano terminaba contrato en junio de 2023 y había decidido no renovar, lo cierto es que, a pesar de su marcha, los capitalinos no se reforzaron con ninguna incorporación en la medular para suplir la pérdida de Nicolò Zaniolo.

Sin embargo, según informa el medio Estadio Deportivo, José Mourinho habría pedido a la dirección deportiva giallorossi que intente cerrar la incorporación de un cinco veces campeón de la UEFA Champions League como Isco Alarcón, exjugador del Real Madrid descartado por Carlo Ancelotti el pasado verano y que se encuentra sin equipo desde que el pasado mes de diciembre el Sevilla FC (último club del malagueño) y el propio futbolista decidieran de mutuo acuerdo rescindir su contrato, después de haber disputado 19 encuentros oficiales con los hispalenses.

Y si bien Isco no podría disputar de manera oficial minutos con la Roma hasta la próxima temporada (ya que el pasado 24 de febrero terminó el límite para que los romanos pudieran incorporar a un futbolista), la apuesta de Mourinho es total por el malagueño, según la información del medio citado, ya que entiende que podría formar una dupla de mucho talento junto a la gran estrella del equipo, Paulo Dybala, capaz de llevar al conjunto italiano al siguiente nivel e incluso ser un candidato real a competir por la Serie A y tener un buen papel en Champions League (siempre y cuando la Roma consiga mantener la tercera posición que ostenta actualmente en Italia).

En este sentido, al menos sobre el papel, el andaluz podría encajar a las mil maravillas junto a Paulo Dybala, formando una doble mediapunta llena de talento y experiencia en grandes citas. No obstante, la Roma no tendrá fácil acometer su fichaje, ya que como ya os contamos en Don Balón, hay otros clubs interesados en Isco como el Villarreal o el Everton. Sea como sea, al final solo el tiempo resolverá la incógnita del equipo en el que jugará el andaluz la próxima temporada, pero, por lo pronto, José Mourinho ya ha dejado claro que quiere contar con él.