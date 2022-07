Nueva bomba de la Juventus: Di Maria, Pobga y 20 millones por el '9'

La Juventus de Turín no logró cumplir con los objetivos impuestos la temporada pasada, no ganó ningún título y estuvo muy cerca de no clasificarse para la Champions League. Esto ha provocado que ‘La Vecchia Signora’ haya querido hacer una remodelación muy profunda de su plantilla este verano y para ello ya ha traído a Ángel Di María del PSG y a Paul Pogba del Manchester United, ambos gratis y Bremer, procedente del Torino por 53 millones de euros, y cuya titularidad está más que asegurada, y además ha perdido a uno de sus grandes referentes en los últimos años en el ataque ‘bianconeri’, Paulo Dybala, quien militará el año que viene a las órdenes de José Mourinho en la Roma.

A todos estos cambios se les podrían unir este verano, por lo menos, una salida y una llegada más, ya que, Adrien Rabiot no quiere seguir en la Juventus el año que viene (de hecho el PSG quiere repescarle) y según informa La Gazzetta dell Sport, la Juventus de Turín estaría dispuesta a ofrecer 20 millones de euros para volver a traer al Juventus Stadium a Álvaro Morata.

El internacional español no cuenta para Diego Pablo Simeone y, pese a que el Atlético de Madrid pide 35 millones de euros por el ‘9’ de la selección española, no vería con malos ojos su salida del Wanda Metropolitano por 20 millones de euros, además, así se desprenden de una alta ficha, rebajando así la masa salarial del equipo, así lo asegura el diario italiano.

Precisamente, esos 35 millones de euros han sido los culpables de que Álvaro Morata no sea hoy jugador de la Juventus Stadium, ya que, esta era la cantidad pactada en el contrato de cesión con opción a compra que ambos clubes habían firmado, pero el conjunto italiano no quería llegar a esa cifra y le ofreció a los del ‘Cholo’ Simeone 15 millones de euros, los cuales fueron rechazados, pero ahora, los ‘bianconeros’ estarían dispuesto a aumentar la cantidad ofrecida por el jugador y Enrique Cerezo no vería con malos ojos esta nueva oferta.

Álvaro Morata se encuentra a día de hoy entrenando con el Atlético de Madrid como uno más del equipo consciente de que una de las opciones más probables para el año que viene es que se quede en el Wanda Metropolitano, donde no tendrá nada fácil disfrutar de minutos, ya que, tendrá que disputárselos con Lemar, Carrasco, Griezmann, Correa, João Félix, Cunha y Samuel Pino.