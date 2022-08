Odisea Juve-Morata: si falla Memphis, ex de LaLiga al rescate

El caso de la Juventus y Morata va camino de convertirse en uno de los culebrones del verano. Con el madrileño a las órdenes de Simeone tras finalizar su cesión al conjunto italiano, a la ‘Vecchia Signora’ le está costando Dios y ayuda encontrar un relevo que pueda complementar a Vlahovic en la delantera turinesa. Lo cierto es que el retorno del español siempre fue una opción encima de la mesa para los de Allegri, pero la escasez de recursos económicos del Atlético le ha llevado a contar con el delantero que será titular con España en el próximo Mundial de Qatar.



Así lo confirmaban desde el Cívitas Metropolitano durante la presentación de Nahuel Molina, donde el presidente Enrique Cerezo aseguró que todas las piezas de la plantilla estaban encajadas y no se producirían más modificaciones. También desde la Juventus parecen tener claro que su ex jugador no regresará, y según ha avanzado ‘Tuttosport’, el ex sevillista Luis Muriel interesa para reforzar un puesto para el que no deja de sonar gran variedad de opciones. El colombiano de 31 años cuenta con experiencia en el Calcio y estaría dispuesto a dejar la Atalanta para luchar por objetivos más ambiciosos.



En medio de esta ecuación, aparece el nombre de Memphis Depay. El delantero del Barcelona también está entre los pretendidos por la Juventus para reforzar su ataque. El Barcelona sigue estando necesitado de vender para aligerar su masa salarial y tiene claro que el holandés es uno de los que deben salir para contribuir a ello. Un nombre más dentro del amplio ‘casting’ de delanteros que se maneja desde Turín, donde también sonó para recalar Scamacca, fichado por el West Ham, o Arnautovic, que milita en el Bolonia.



La lesión de Pogba ha mermado el esperanzador proyecto que venía construyendo la entidad ‘bianconeri’. Sin embargo, muchas son las razones para creer que la Juventus puede volver a la senda del éxito tras reforzarse con grandes nombres como Di María o el propio Vlahovic en el pasado mercado de invierno. A ellos hay que sumar la recuperación de su lesión de un talento como Chiesa, que brilló con luz propia en la pasada Eurocopa con Italia.