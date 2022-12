Revés para Simeone: Mourinho complica uno de sus fichajes deseados

El parón por el Mundial de Qatar 2022 le vino como anillo al dedo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone que, hasta entonces, había encadenado una muy mala racha de resultados en Champions League -quedando último clasificado en su grupo con Oporto, Brujas y Bayer Leverkusen- y en liga, donde se marchó al parón en una decepcionante quinta posición y sin transmitir una solvencia suficiente para afianzar las plazas que dan acceso a la máxima competición europea.

Por todo ello, Simeone tendrá mucho trabajo que hacer al regreso de la competición, si bien el técnico argentino también, como ya os contamos en Don Balón, ha pedido un esfuerzo económico al Atlético de Madrid con la intención de incorporar a un defensa central, un centrocampista y un lateral derecho. Sin embargo, el fichaje de uno de sus objetivos predilectos para reforzar la zaga, como lo es el turco Söyüncü, podría peligrar, ya que según informa Calcio Mercato, la Roma de José Mourinho ha irrumpido con mucha fuerza en la puja por el defensa otomano.

Desde luego, razones tanto al Atlético de Madrid como a la Roma no les faltan, ya que en las temporadas en las que ha estado bajo las filas del Leicester City en la Premier League, se ha consolidado como uno de los mejores centrales de la competición, si más no en un futbolista muy interesante. Además, su situación contractual es muy favorable para los clubes que quieren cerrar su incorporación, ya que Söyüncü termina contrato en junio de 2023 y ha decidido no renovar con los foxes, de manera que su fichaje sería a coste cero.

Además, como comentamos, futbolísticamente es un central que rinde a las mil maravillas, si bien esta temporada, por culpa de su situación contractual no está teniendo toda la continuidad que querría. Sea como sea, Söyüncü destaca por ser un central elegante y solvente en defensa, pero con un toque de balón exquisito. Asimismo, es potente en el juego aéreo y no duda en usar su corpulencia para ser contundente al cruce.

En cualquier caso, lo cierto es que la intromisión de la Roma de José Mourinho en la carrera por hacerse con los servicios del otomano, podrían ser malas noticias para el Cholo Simeone que veía en la figura de Söyüncü a una opción más que interesante para reforzar su plantilla.