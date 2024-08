Samu Omorodion olvida el fiasco Chelsea; 2 rivales históricos de Serie A lo disputan y Aleti escucha

Cuando una puerta se cierra, otra ventana se abre. Con todo listo para firmar, Samu Omorodion vio cómo su traspaso al Chelsea se caía tan rápido como surgió la opción de que João Félix acabara vistiendo de azul.



Samu pasó el reconocimiento médico en París y viajó a Londres, solo para que el Chelsea se echara atrás en el último minuto. Sin embargo, el delantero de 20 años sigue siendo una pieza codiciada en el mercado, especialmente porque el Atlético necesita vender para financiar su ambicioso proyecto de fichajes.

A pesar del contratiempo, Samu regresó y se puso a disposición del equipo. Viene con la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y ahora está a la espera de ver qué le depara el futuro. Mientras tanto, aparecen nuevos interesados. El norte y el sur se lo disputan: Juventus y Nápoles contactaron al Atlético para consultar sobre un posible préstamo, según el periodista de Sky Italia, Gianluca di Marzio.

🤔 Samu Omorodion está en la agenda de varios clubes europeos. Al interés del Nápoles y la Juventus se ha unido el de la Real Sociedad, según apuntan varias fuentes.



Atlético quiere venderlo o un préstamo alto

Los colchoneros necesitan ingresar por Samu y dejaron en claro que una cesión “seca” no es una opción. Lo ideal sería vender al menos el 50% del pase del jugador en esta ventana, o una cesión con una alta cantidad, cerca de 10 millones, más una obligación de compra.

Por el momento, los gigantes italianos no pueden o no están dispuestos a presentar una oferta en esas cifras. Fuentes italianas confirman el interés serio de la Juventus, pero aún no tienen la capacidad para cerrar la operación como el Atlético necesita. A medida que avance el mercado y si Samu sigue siendo transferible, podrían reanudarse las negociaciones. Sin embargo, el interés por el delantero de 20 años no solo viene de Italia. En Alemania también está en el radar y en España, prácticamente ningún equipo ha dejado de preguntar. Pero el Atlético está jugando con las reglas para asegurar un traspaso o una cesión que le permita cuadrar el fair play financiero.