Sergi Roberto se marcha al Como de la Serie A y se reencuentra con un viejo compañero del Barça

La directiva del Como de Italia continúa trabajando sobre el cierre del mercado de pases para que el técnico Cesc Fabregas tenga una plantilla de jerarquía. Después de la derrota 3-0 ante Juventus, el conjunto recientemente ascendido a la Serie A aceleró fuerte para concretar el fichaje de una leyenda del Barça, Sergi Roberto.

De acuerdo con Fabrizio Romano, las negociaciones entre el Como y el futbolista surgido de La Masia llegaron a buen puerto y acordaron un contrato de dos años, con posibilidad de extenderlo en un futuro.

Además del proyecto del Como, Sergi otra de las claves en su arribo al conjunto italiano fue la presencia de Fabregas en el banquillo de suplentes. Ambos tienen una gran relación desde sus años en el elenco culé.

🚨🔵 Sergi Roberto to Como, here we go! Deal in place for former Barça player to join Serie A side with Cesc Fabregas.



Two year contract plus option for further season.



🇦🇷 Nico Páz from Real Madrid.

🇦🇷 Máximo Perrone from Man City.

🇪🇸 Sergi Roberto as free agent.



Done deals 🤝🏻 pic.twitter.com/M5VXiXaChl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024

El español tenía ofertas de equipos importantes de Premier League y otra del Ajax, pero el capitán culé durante la temporada pasada eligió reencontrarse con su amigo.

A sus 32 años, Sergi Roberto cumplirá con su deseo de seguir jugando al fútbol en una de las ligas más competitivas del mundo.

Fabregas suma dos joyas argentinas

El DT español tiene motivos para sonreír. Es que además de la llegada de Sergi Roberto, la directiva del Como cerró los fichajes del canterano del Real Madrid, Nicolás Paz, y el volante del Manchester City, Maximiliano Perrone.

Paz llegará al equipo de Fabregas a cambio de 6 millones de dólares, más una cláusula de reventa de 50% a la Casa Blanca.

Por su parte, Perrone viene de jugar en Las Palmas de España, donde no pudo mostrar todo su potencial dentro del campo de juego. Por esta razón, Pep Guardiola le comunicó que no lo iba a tener en cuenta para esta temporada y no se opuso a que sea cedido a Italia.