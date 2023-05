Primer lío entre Boehly y Pochettino con la estrella que querían Klopp y Arteta y hundió al Madrid

Tal vez João Félix o Kai Havertz, quizá N’Golo Kanté o Mateo Kovacic, pero no Mason Mount, eso sí que no se lo esperaba Todd Boehly. El jugador inglés puede ser el motivo del primer gran lío entre el magnate y el próximo entrenador del Chelsea según informan fuentes inglesas, ya que el argentino habría exigido la posibilidad no ya de que se quede el internacional inglés, sino que sea determinante en el equipo blue del futuro inmediato.

Decisión tomada… o no

El caso es que Mount estaba ya en la rampa de salida de la entidad londinense y lo estaba hasta tal punto que tenía al Liverpool y al Arsenal haciendo planes con su figura de cara a la temporada que esta por empezar, la 23/24, sin embargo esta nueva deriva que plantea el técnico argentino no solo rompería con el deseo de Jürgen Klopp y Mikel Arteta, sino que obligaría a un giro de guion tremendo en el Chelsea.

Deuda millonaria

Si ya de por sí el Barça tiene un problema con los excesos de su masa salarial, la que apuntan desde la Premier League que posee el Chelsea es bastante superior, por lo menos 120 millones de euros mayor. Es decir, para equilibrar salarios, el conjunto capitalino debe reducir límites por más de 300 millones, lo que incluye traspasar jugadores de primer nivel, donde Mount era uno de los destacados. De modo que, si ahora el internacional con los three lions se queda, entonces cabe preguntarse, ¿quiénes serán los elegidos para salir?

¿Por qué?

Muchos aficionados blues y del fútbol inglés se estarán preguntando la razón de este viraje de Pochettino y ella la encontramos en el Daily Mail, que argumenta como el preparador confía en Mount como un pilar por su corazón ligado al Chelsea, también porque ha demostrado ser crucial, como lo fue ante el Real Madrid el año de la consecución de la Champions League, cuando se le da confianza. Dice el citado mass media que el nuevo míster quiere a un hombre de la casa como elemento de confianza y Mount lleva desde los 6 años en el club inglés, de modo que, como decimos, la idea de Pochettino no solo pasa por retener al jugador, sino que quiere hacerlo un pilar del nuevo Chelsea. Y esto tendrá repercusión inmediata en otros cracks de la plantilla; al fin y al cabo, alguien tiene que pagar los excesos.