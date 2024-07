Thiago Motta da un doble golpe a la UEFA: ya tiene a su Pogba y va a cerrar al Kylian Mbappé inglés

Paul Pogba, un nombre que ha salido en la concentración de Francia en esta Eurocopa, ya tiene sustituto en la Juventus de Turín y veremos si no pronto en les bleus con Khéphren Thuram, jugador que proviene del Niza y aterriza en el nuevo conjunto bianconeri que está formando Thiago Motta y que aspira a recuperar su corona en Italia y dar más de un susto en Europa, toda vez que él no será el único fichaje en este mercado.

Sonó para muchos equipos, pero tal y como confirmó Fabrizio Romano, el jugador francés finalmente se ha decantado por la propuesta de los italianos, por los que firma a razón de 20 millones de euros fijos más otros 5 kilos en diferentes variables y con un salario de unos 2,5 millones de euros por temporada; todo ello por una de las grandes promesas del futbol francés. Es decir, la Juve, ahora sí, firma un Pogba en potencia, pero a precio razonable.

⚫️⚪️🇫🇷 Khéphren Thuram will land in Turin tomorrow in order to undergo medical and sign in as new Juventus player.



Contract until June 2029 for €2.5m net salary per season.



€20m plus €5m add-ons to OGC Nice. pic.twitter.com/TjlkovW0Xq