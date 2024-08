Thiago Motta impaciente: Koopmeiners y Nico González se demoran; plan C, un crack portugués

El tiempo avanza, y los días que quedan hasta el cierre del mercado se reducen. La Juventus sigue a la expectativa. Después de los cuatro fichajes concretados entre junio y julio, todavía faltan otros cuatro refuerzos para completar la plantilla con la que Thiago Motta enfrentará cinco competiciones: Serie A, Copa Italia, Champions League, Supercopa Italiana y Mundial de Clubes.

Es crucial tener una plantilla profunda para soportar una temporada tan cargada de partidos. Los objetivos ya están claros y Cristiano Giuntoli ha estado moviendo fichas desde hace tiempo, pero aún faltan piezas para completar el rompecabezas.

Y una de ellas ya está en el equipo: Pierre Kalulu, defensa del Milan, se ha convertido en nuevo bianconero. El acuerdo se cerró tras el visto bueno del jugador, quien, después de conversar con Thiago Motta (quien le reafirmó su interés), se tomó unos días para decidir. Las dudas de Kalulu estaban en la fórmula del traspaso: Milan y Juventus llegaron a un acuerdo para un préstamo oneroso (3,5 millones) con opción de compra (14 millones más 3 de bonus); él prefería ser comprado de inmediato.

Por otro lado, los tiempos se alargan para Teun Koopmeiners y Nico González, con Atalanta y Fiorentina decididas a mantener su posición. El centrocampista neerlandés (que ha presentado su tercer certificado y sigue sin entrenar) no ha mostrado señales de reconciliación con la Dea, por lo que la Juventus mantiene la esperanza de cerrar la operación, dispuesta a acercarse a los 60 millones que pide el Atalanta.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus have improved their proposal for Teun Koopmeiners as Atalanta rejected €50m plus €5m add-ons package.



New bid worth €52m fixed fee plus €7m add-ons up to €59m package, as Juventus try to get the deal done.



Koopmeiners, waiting as it’s up to the clubs. pic.twitter.com/Ib1Zd5RQvw