Umtiti se va con Depay: doble salida del Barça, Xavi respira aliviado

El culebrón Samuel Umtiti podría estar viviendo sus últimos días. Según informa el periodista Gianluca Di Marzio, el ex del Olympique de Lyon estaría en negociaciones con el Lecce para jugar cedido la próxima temporada. Las conversaciones entre ambos clubes son constantes, pero el conjunto azulgrana no tiene claro si aceptar la propuesto del conjunto italiano o no ya que las exigencias son muy altas.

Según publica ‘Tuttomercato’, el Lecce pretende la cesión del jugador, pagando el Barça la totalidad de la ficha que el conjunto italiano le iría pagando poco a poco en función de los partidos que Samuel Umtiti juegue con ellos. Es decir, que no se fían de que el central francés vaya a tener un gran rendimiento y por lo tanto se quieren lavar las manos en caso de que su fichaje sea un fracaso.

El FC. Barcelona sigue negociando con ellos para rebajar sus exigencias y poco a poco parece que las conversaciones están llegando a buen puerto. Samuel Umtiti, en cambio, prefiere jugar en la Ligue 1, el Rennes anda muy interesado en sus servicios, pero ocurre exactamente lo mismo que con el Lecce, no se fían de su rendimiento, no creen que vaya a rendir a un buen nivel tras tanto tiempo parado, y por eso la junta directiva ha descartado casi por completo su fichaje. La única opción viable ahora mismo es la del Lecce, la cual tendrá que aceptar si no quiere pasarse un año entero apartado del equipo.

Allí, en la Seria A podría enfrentarse a su actual compañero de equipo Memphis Depay, ya que el delantero neerlandés esta cada vez más cerca de cerrar su traspaso con la Juventus de Turín. Solo falta atar algunos flecos como los 2 millones de euros que el conjunto azulgrana le tiene que pagar este año al ex el Olympique de Lyon correspondiente a su ficha diferida y estampar la firma en su nuevo contrato.

Con ambas salidas, Xavi Hernández por fin podría respirar tranquilo. A excepción de Martin Braithwaithe, Joan Laporta ha traspasado este verano, en forma de cesión o venta, a todos los descartes del entrenador, aunque lo de Samuel Umtiti aún está por ver. Las conversaciones están muy avanzadas, esperemos que puedan llegar a un acuerdo y el francés tenga una segunda oportunidad.