Un comienzo de la Roma para olvidar: Mourinho roza los puestos de descenso

A Jose Mourinho le persigue su ego. A pesar de que la Roma haya registrado su peor arranque de temporada de toda su historia, el técnico portugués recuerdó en rueda de prensa las dos finales europeas -Conference League, en 2022, y Europa League, en 2023- alcanzadas en los últimos años con él al mando del equipo: "Es el peor arranque en la historia del club desde que las victorias valen tres puntos y también mi peor arranque, pero también fue la primera vez en la que la Roma disputó dos finales europeas consecutivas". El cuadro italiano apenas ha cosechado cinco puntos en seis partidos. O lo que es lo mismo: una victoria, dos empates y tres derrotas, que lo sitúan en en la decimosexta posición, a dos puntos de la zona de descenso y solo por encima de escuadras como Cagliari, Empoli, Udinese y Salernitana, todas con tres en sus casilleros.

Las declaraciones del preparador no estuvieron a la altura de apagar los fuegos declarados por el fatídico inicio de campaña, sino todo lo contrario. No hicieron más que avivar la polémica ocasionada por los resultados de una plantilla que tiene que aspirar a cotas más altas en la clasificación liguera, al tener a nombres propios en su plantilla, como Paulo Dybala, uno de los líderes del proyecto. Además, la Roma posee la tercera mejor marca de presupuesto de la Liga Italiana, por lo que está obligada a pelear por posicionarse en el podio de la Serie A.

De todos modos, desde el club aseguran que siguen teniendo plena confianza en el entrenador del cuadro romano y que, de momento, no se plantean ningún tipo de acción vinculada al cese de Mourinho, tal y como informan diversos medios italianos e se hizo eco diario AS. El preparador fue el gran culpable de devolver la ilusión a los aficionados después de llevar a la entidad a disputar dos finales europeas de forma consecutiva, pero parece que ello no es suficiente como para contrarrestar el lamentable inicio de competición.

Este domingo, el técnico tendrá una nueva oportunidad en el Olímpico de Roma ante el Frosinone para contentar a sus tifosi. El choque servirá como prólogo a su próximo partido de Europa League, donde parece que el rendimiento del equipo es algo mejor que en competición doméstica.