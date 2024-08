Vilas-Boas festeja: Porto se queda con un crack argentino que estaba en el radar de varios clubes

El FC Porto cerró la incorporación de Nehuen Pérez, el defensor argentino de 24 años que llega procedente del Udinese de la Serie A de Italia.

La noticia fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano que detalló que llega cedido a cambio de 4.1 millones de euros e incluye una opción de compra del 90% de los derechos económicos del jugador por una suma fija de 13.3 millones de dólares.

De esta forma, el futbolista surgido de Argentinos Juniors será compañero de Alan Varela, quien actualmente es el capitán del equipo que comanda Vítor Bruno.

FC Porto agree deal to sign Nehuen Pérez on loan with mandatory buy clause from Udinese



All set for medical tests and contract signing, deal completed.



