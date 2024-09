Dardo de un pupilo de Simeone: critica a Colombia y se sale con la suya; es el mejor amigo de Messi

Antes del reinicio de las actividades de las ligas en Europa, más de un jugador sudamericano se unió con su selección para disputar las Eliminatorias. El actual campeón del mundo, Argentina, no la pasó nada bien en su última experiencia contra Colombia luego de caer por 2-1. Uno de los jugadores que milita en el Atlético Madrid, Rodrigo de Paul, explotó contra las condiciones del juego.

El ex del Valencia ha sido clave para Lionel Scaloni desde que fue el responsable de liderar el mediocampo junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Pero la forma en la que perdió su combinado nacional no evitó que el del Aleti expresara su descontento por la decisión de Colombia de optar por jugar en un contexto favorable según sus condiciones. Sin embargo, el futbolista no exageró más tomando en cuenta que el actual campeón de la Copa América sigue en lo más alto de la tabla.

De Paul criticó las condiciones

El duelo entre colombianos y argentinos se realizó en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, más conocido como ‘El Alto’. Está a 4,195 metros sobre el nivel del mar, considerado como altura. Rodrigo de Paul, tras la derrota, no se quedó satisfecho y opinó sobre la ventaja que sacan este tipos de países. “Cada uno intenta sacar ventaja contra la mejor selección del mundo”, comentó en el post partido.

Se metió con la Copa América

La soberbia llegó lejos para de Paul, no se conformó con la derrota e incluso apuntó contra Colombia y la Copa América que perdió contra Argentina. En primera instancia, sostuvo que “no estuvo bueno que silben nuestro himno”. Asimismo, terminó sentenciando a los cafetaleros agregando que “pero bueno, los entiendo desde el dolor, estaban ilusionados con la Copa América”.

Argentina sigue líder

Los cupos aumentaron para los que compiten en la Conmebol, la FIFA pasó de repartir cuatro cupos y medio a seis cupos y medio. Argentina está en una posición favorable en la punta con 18 unidades, con una racha importante seis victorias, cero empates y dos derrotas. Sus próximos contrincantes serán Venezuela y Bolivia por la fecha 9 y 10, respectivamente.