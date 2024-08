Manchester United se llena los bolsillos; la operación Facundo Pellistri fue un éxito: los detalles

Los días se intensifican en un contexto del mercado estival de fichajes que demanda decisiones de riesgo y de acierto. Manchester United entra en esa nebulosa de oportunidades para elegir bien a futuro y, sobre todo, el presente. Erik ten Hag ya planifica lo que será la siguiente jornada de la Premier League con un plantel renovado y con ausencias que seguramente marcarán un precedente. De ese modo, Facundo Pellistri se suma a la lista de cesiones de los 'Red Devils' hacia un camino por más estabilidad.

Apenas con 22 años y con una influencia importante cada vez que le ha tocado ingresar, el ex Peñarol no gozó de los minutos esperados en la titularidad del Manchester, apenas salía en el banco de suplentes y la mejor vía fue cederlo al Granada. Pese a sus intenciones de convencer al técnico neerlandés, la dirigencia optó por hacer negocios con Panathinaikos por el sudamericano en una operación que sale a cuenta para los de Old Trafford.

Pellistri arriba a Grecia

La historia de Pellistri con el United llegó a su fin, pues los ‘Diablos Rojos’ vendieron a su joven perla. Esto sucedió, luego de acordar con el histórico Panathinaikos; en total, según la información de Fabrizio Romano, el traspaso se cierra en 6 millones de euros más 2 millones en incentivos, así como una opción de recompra en 2027. Asimismo, el club se guarda un 45% de la venta del charrúa.

Sin espacio para ten Hag

El talento del ex Deportivo Alavés no es discutido, pero tanto la interna del Manchester como el propio entrenador saben que hay posturas que se deben mantener firmes. Pellistri no tenía espacio por la competencia en zona de ataque, y si bien el aporte del delantero ha sido clave, quizás la falta de oportunidad también le haya jugado un papel en contra para no terminar de consolidarse.

Los números del uruguayo

Surgido en Peñarol y con un historial importante, la manera en la que se hizo un nombre en el Viejo Continente se destaca por el simple hecho de que no todos los días llegan sudamericanos a Manchester. En Old Trafford hizo su trabajo y a pesar que no le alcanzó para quedarse, sumó 25 partidos, brindó 2 asistencias y contabilizó 611 minutos.