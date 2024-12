Camilla Parker Bowles convenció a Carlos III de no invitar a Harry y Meghan Markle, a la cena de Navidad

Esta Navidad ha supuesto un momento realmente importante para todos los miembros de la Casa Real de Gran Bretaña. El delicado estado de salud de Carlos III y Camilla Parker Bowles ha hecho que haya gran preocupación en estas fechas. Sin embargo, a pesar de ser un momento para estar en familia, la realidad es que Camilla Parker Bowles no está por la labor de perdonar a nadie. En especial a Meghan Markle y a Harry de Sussex a los que no quería ni ver en esta Navidad, hecho que la llevó a convencer a su esposo, Carlos III, de que no debía invitar a su hijo menor a ningún acto navideño de la familia Windsor.

En este sentido, a pesar de no saber si fue por la insistencia de Camilla o por convicción propia, Carlos III no mandó ningún tipo de invitación al Príncipe Harry, el cual, según fuentes cercanas, no ha recibido ningún tipo de llamamiento a unirse a las celebraciones navideñas de los Windsor, lo que, a su manera, también ha sido una forma de dejarle claro que, por grave que sea el estado de su padre, por ahora no hay intención de firmar la paz.

Camilla, la gran enemiga de Harry y Meghan

Si bien es cierto que las relaciones entre los miembros de la Casa Real y los duques de Sussex están mal en todos los casos, la realidad es que es con Camilla Parker Bowles con la que se respira un peor ambiente. La Reina consorte siempre ha estado muy enfrentada al Príncipe Harry, con el que nunca se llevó nada bien, creando así, una relación de absoluta desconfianza que llegó a su peor momento, cuando decidió irse de Reino Unido, con Meghan Markle a la que Camilla tampoco soporta. Generando así, una relación de absoluta enfrentamiento entre ellos.

Un mal ambiente que, como han revelado en Reino Unido, acabó provocando que Camilla Parker Bowles trabajara duramente para convencer a Carlos III de no invitar a los Duques de Sussex a la cena de Navidad, una petición a la que el Rey habría acabado accediendo, al no invitar a su hijo.

Meghan tenía decidido quedarse en Estados Unidos

Si bien es cierto que el Príncipe Harry pudo llegar a tener la tentación de viajar hasta Reino Unido para estar al lado de su padre, el plan de Meghan Markle estaba muy claro. La Duquesa de Sussex no tenía intención alguna de ir hasta Gran Bretaña esta Navidad, por mucho que la llegaran a invitar.

Así pues, los esfuerzos de Camilla Parker Bowles para convencer a Carlos III le acabaron saliendo realmente bien, pues el monarca rechazó invitar a Harry y Meghan esta Navidad.