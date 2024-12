Meghan Markle ha abandonado al Príncipe Harry mientras Carlos III recibe un diagnóstico muy grave

No es ningún secreto que Meghan Markle está completamente enfrentada a la Casa Real de Gran Bretaña. La actriz norteamericana abandonó por las malas su puesto como Duquesa de Sussex, junto a su marido, el Príncipe Harry. Una situación que la llevó a ser muy mal vista en el seno de la familia Windsor, donde ya la han designado como persona non grata. Un hecho que, ni con Carlos III en un estado de salud, cada vez más complicado, ha llevado a Meghan a plantearse ningún tipo de acercamiento. Ni junto a su marido, Harry.

Tan es así que, mientras el Príncipe Harry de Sussex está cada día más preocupado por el delicado estado de salud de su padre, que no está siendo capaz de vencer del todo ese cáncer de colon que le fue diagnosticado, Meghan Markle está manteniendo una vida de lo más normal en la que no para de viajar y donde está más veces en otros lugares que en casa junto a su familia, dejando solo ante a un Harry que está viviendo solo, los momentos más críticos de su padre. Todo mientras Meghan no para por casa.

Meghan no quiere saber nada de los Windsor

Es tal el enfado de la Duquesa de Sussex, con Carlos III y el resto de los Windsor, que ni el hecho de que el Rey de Gran Bretaña esté atravesando un momento de salud crítico, ha tenido la más mínima intención de ponerse en contacto con él. De hecho, según confirmaron fuentes cercanas, en los planes de Meghan, no figura la posibilidad de viajar hasta Reino Unido para asistir a un posible funeral, hecho que ya sabría un Harry, que debería viajar solo a su país, en caso de tener que dar un último adiós a su padre.

Si bien es cierto que esto no es algo que deba sorprender a nadie, sí que, desde el entorno de Harry aseguran que está afectado por la lejanía de su esposa, en un momento tan importante como este, pues su padre está atravesando el momento más delicado de su vida a nivel de salud y Meghan Markle no lo está acompañando en dicho proceso.

Meghan bloquea el acercamiento de Harry

Por otro lado, hemos podido saber que uno de los motivos principales de que Harry se mantenga lejos de su familia, no es otro que la constante negativa de Meghan Markle, que, antes de reconciliarse con los Windsor, preferiría divorciarse de su actual esposo.

Así pues, el Príncipe Harry ya sabe que, en el peor momento de la salud de su padre, no podrá contar con el apoyo de Meghan Markle, la cual no está dispuesta a acompañarlo en este proceso.