Aitana es traicionada por un gasto de miles de euros, “no quería que lo contase, pero es de justicia”

No han sido pocos los famosos que ante la DANA se han volcado para ayudar a los afectados. En este sentido, Aitana nunca fue una de las que más vocalmente se pronunció al respecto de la crítica situación que vivieron en Valencia. Sin embargo, la realidad es que la de Barcelona, desde las sombras trabajó duro para apoyar a las familias afectadas.

Tal fue la convicción por parte de la cantante a la hora de apoyar a la gente valenciana que, lejos de hacer público lo que había preparado, decidió hacerlo desde el absoluto anonimato, evitando así que se hiciera viral. Sin embargo, días después de que su ayuda llegara a manos de quienes lo necesitaban, ha salido a la luz todo lo que Aitana ha hecho por las familias que lo perdieron todo por la DANA.

Del anonimato a un gesto viral

La realidad es que la intención de Aitana detrás de su gesto era el de pasar absolutamente desapercibida y no aprovechar nada de lo sucedido en la Comunidad Valenciana para mejorar su imagen pública. Fue por este motivo que la artista decidió enviar un tráiler con hasta 17 palets llenos de productos de primera necesidad. Algo que sentó como un auténtico soplo de aire frío para toda la gente de Catarroja, pueblo al que llegaron los suministros comprados por Aitana.

El agradecimiento por parte del pueblo fue tal, que en redes sociales, Julio Barceli, quien recibió parte de los suministros, no dudó en mandar un mensaje de agradecimiento a Aitana, arruinando así el plan de la cantante, de pasar desapercibida: “La persona que me ha ayudado no quería que lo contase, pero para mí es de justicia y no puedo callarme”. Así comenzaba en su perfil de Instagram su mensaje de agradecimiento, Julio Barceli.

Aitana, pionera en mandar ayuda

Y es que, no fue en el momento de máxima viralidad de Barceli, cuando Aitana decidió contactar con él para ayudarlo, sino que fue al principio, cuando apenas tenía unos pocos centenares de visualizaciones, que la cantante le ofreció su apoyo total “sin pedir nada a cambio”.

Así pues, muy aplaudido el gesto que tuvo Aitana con las personas afectadas por la DANA, que tras perderlo todo vieron como se había ganado un hueco en el corazón de Aitana, que no dudó en ofrecer, de forma desinteresada su ayuda a todos los damnificados.