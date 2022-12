Alonso se lo advierte a Vettel: regresar a Aston Martin no será fácil

Sebastian Vettel ha decidido retirarse de la Fórmula 1 para dedicarle más tiempo a su familia. El único objetivo del expiloto alemán es aburrirse con su mujer y sus hijos, quiere dejar atrás la adrenalina de las carreras y no pasarse nueves meses de su vida viajando de lado a lado. Su sustituto, Fernando Alonso, también lo intentó en el pasado. Decidió ponerle un punto y aparte a su carrera en este deporte para emprender nuevos retos como las 500 millas de Indianápolis o el Mundial de Resistencia, pero tras dos años lejos del Gran Circo decidió regresar, algo que no fue nada fácil para él.

“Volver no te garantiza que vas a ser competitivo ni que vas a disfrutar de todo lo que rodea la F1. No hay que subestimar lo que significa el retorno a la competición, en caso de que Seb quisiera algún consejo. Necesitas unas cuantas carreras, incluso una temporada completa para sentirte al cien por cien de nuevo. Es lo que me ha pasado a mí, pero ahora estoy contento porque he vuelto a coger un nivel muy alto”, comenta Fernando Alonso en una entrevista recogida por el diario Marca.

Su vuelta no fue sencilla y así se lo ha advertido a Sebastian Vettel, pero después de dos años en la Fórmula 1, Fernando Alonso vuelve a sentirse de nuevo como antes y espera con mucha ilusión el comienzo de la nueva temporada. Un año 2023 en el que Aston Martin tiene como objetivo superar a McLaren y Alpine en pista y para ello quiere introducir mejoras muy agresivas en el diseño del coche, tema del que ya hemos hablado en este medio.

En Aston Martin confían en él y esperan no tener ningún problema con el piloto español dentro del equipo. Son conscientes de la mala fama, o mejor dicho, mala reputación que Fernando Alonso se ha ganado estos años en la Fórmula 1 como mal compañero de trabajo, pero Mike Krack, director del equipo de la marca británica, ha asegurado que él es un jefe diferente y espera poder entenderse a la perfección con el ‘14’.