Verstappen habla de retirada y pide correr con Fernando Alonso

Max Verstappen ha ganado este año su segundo mundial consecutivo de Fórmula 1 y ahora se encuentra tomando unas merecidas vacaciones, pero sin dejar de atender a los medios de comunicación. En una entrevista concedida a CarandDriver, el piloto neerlandés ha asegurado que le encantaría poder compartir equipo con Fernando Alonso en un futuro y que la posibilidad podría estar más cerca que nunca, en concreto en Le Mans.

“Fernando nunca dejará de correr, tal vez sea ligeramente diferente a mí en ese aspecto. Sería bonito que tuviésemos una buena oportunidad de correr juntos en Le Mans. Si él lo hace, es que quiere ir a por la victoria con un coche competitivo y en eso, soy exactamente igual”, comenta Max Verstappen.

Lo cierto es que Fernando Alonso y Verstappen comparten más de un interés en común y su comportamiento dentro de la pista y en el paddock también es muy parecido. Ambos, además, tienen dos campeonatos del mundo, pero sobre todo, en lo que más se parecen es en su amor por el pilotaje, algo que a Max le asombra de Fernando Alonso, del que ha asegurado que podría pilotar con 50 años y seguir rindiendo al mismo nivel.

Pero el tema de Fernando Alonso no es el único que ha abordado en la entrevista, al ser preguntado por su retirada, el piloto neerlandés ha asegurado que aún sigue siendo muy competitivo y que su intención es cumplir con su contrato con Red Bull, el cual termina en 2028, pero que después de eso, quizás las cosas cambien.

“Hay demasiadas carreras en Fórmula 1 y estamos mucho tiempo fuera de casa. También quiero hacer otras cosas y correr en otras categorías. Me estoy divirtiendo mucho ahora y también tengo éxito. Mi contrato dura hasta 2028 y en ese momento, tendré 31 años. Me quedará tiempo para ser competitivo, pero me gustaría disfrutar en un entorno con un poco menos de presión y un calendario menos lleno”, asegura Max.

A los 31 años podría poner punto y final a su carrera Max Verstappen, por aquel entonces, Fernando Alonso tendrá 47 ¿será el momento en el que veamos correr juntos a ambos pilotos en las 24 horas de Le Mans o quizás su encuentro llegue antes?, estaremos atentos.