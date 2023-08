Amenaza real para Carlos Sainz en Ferrari: Alonso lo conoce y Leclerc teme su fichaje desde Mercedes

Pese a que todo apuntaría a que Lewis Hamilton y Mercedes están destinados a permanecer unidos y que esta es la voluntad de ambas partes, el paso del tiempo y la no renovación del contrato del británico no hace sino hacer crecer las especulaciones sobre un cada vez menos improbable cambio de aires. En este sentido, Ferrari se presenta como la gran alternativa en caso de que no llegue la esperada renovación con Mercedes.

Las conversaciones existen

Si bien es cierto que por ahora es toda una incógnita, la realidad es que la renovación no existe y que ya ha habido conversaciones entre Frédéric Vasseur, jefe del equipo Ferrari y Lewis Hamilton, algo que afirmó en una entrevista a La Gazzetta dello Sport: “Hablo con él en cada Gran Premio” unas palabras que podrían ser sintomáticas de que algo se cuece entre Ferrari y Hamilton y el resultado sea tan malo para Mercedes como para Carlos Sainz.

El piloto español sabe que es el más débil en esta batalla con Hamilton y que si el inglés da el visto bueno, quedará fuera de Ferrari sin una duda por parte de los de Maranello, algo que ya ha dejado caer el mismo Vasseur en sus declaraciones: “Si pones a Hamilton, Verstappen, pero también teniendo a Leclerc, es más fácil. A todos les gusta trabajar con campeones”. Con sus palabras, Vasseur dejó fuera de la ecuación a Carlos, que parece que no es tenido en cuenta por su jefe de equipo.

Hamilton y la presión no casan bien

Pese a que contar con una leyenda como Lewis Hamilton siempre es una gran noticia para cualquier equipo, cabe destacar también que no es el mejor compañero. El británico ha protagonizado varios incidentes con aquellos compañeros que más le han apretado las tuercas, véase Fernando Alonso en 2007 o Nico Rosberg en 2016, con el que rompió su amistad por culpa de la lucha que tenían dentro de la pista.

Así pues, malas noticias para Carlos Sainz y su futuro en Ferrari, que con la renovación de Lewis Hamilton sin cerrar, podría acabar perdiendo su asiento en favor de Lewis Hamilton en caso que optara por cambiar de aires.