Aston Martin da la fecha para que Fernando Alonso se acerque a Verstappen: en Imola dará el salto

No ha sido el inicio más ilusionante el de Aston Martin, el equipo de Silverstone no está siendo capaz, en estos primeros compases de 2024, de sacar el mejor rendimiento de un monoplaza que apuntaba a estar luchando por los primeros puestos y que apenas está siendo capaz de oscilar entre el cuarto y quinto mejor coche, algo que ha dejado a Fernando Alonso muy lejos de poder competir, ya no por victorias, sino por podios.

Ante esta situación, es fundamental que Aston Martin acierte con el desarrollo del coche, pues sin buenas evoluciones, será imposible ver a Fernando Alonso competir en condiciones normales. En este sentido, según cuenta SoyMotor, el gran paquete de actualizaciones ya tiene fecha y llegará en la primera cita europea del año, en el Gran Premio de Imola.

Pequeños pasos que no llevan a ningún lado

Pese a los malos resultados iniciales, la realidad es que en Aston Martin están trabajando semana tras semana para ganar cada décima que sea posible. Tan es así que los británicos contaron con un nuevo alerón trasero en Qatar y uno nuevo en la parte frontal en Australia, una mejoras que, pese a que funcionaron, no fueron suficiente para escalar puestos en la tabla de constructores, donde McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull siguen por delante.

Con el objetivo de volver a luchar por grandes objetivos entre ceja y ceja, la prioridad actual de Aston Martin no es otra que la de desarrollar constantemente el coche semana tras semana, un proceso que solamente sumará milésimas o centésimas al AMR24 hasta que llegue Imola, cuando el primer gran paquete será una realidad.

Con dicho paquete, sumado a todas las evoluciones menores que se puedan añadir, Fernando Alonso espera dar ese paso adelante que acerque la victoria 33 de su carrera y le permita, de una vez por todas, competir en condiciones de mínima igualdad con Max Verstappen.

Así pues, con el GP de Imola programado para el 19 de mayo, en Silverstone ya tienen marcada la fecha en la que esperan dar a Fernando Alonso la máquina definitiva para poder, como mínimo competir por podios y, tal vez, acercarse a Max Verstappen.