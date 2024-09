Aston Martin y la pieza que falta para el ‘dream team’: Stroll confía en la clave Newey ¿y Alonso?

El futuro de Max Verstappen podría estar en Aston Martin después de la llegada del ingeniero británico Adrian Newey como director técnico y socio de la escudería.

Así lo explicó el jefe del equipo, Mike Krack: “La puerta para Max Verstappen siempre está abierta, creo que para todos los equipos. Creo que (el nombramiento de Newey) marcará la diferencia para todos”.

“Ya no estamos en una situación de inferioridad como en el pasado... tienes un enfoque completamente diferente con los socios y lo mismo para los pilotos de carreras. Así que creo que abre muchas puertas para el futuro”, completó.

En ese marco, ex piloto de Williams, Ralf Schumacher, opinó que “Max Verstappen y especialmente su padre (Jos) y su manager quieren ganar, quieren luchar por el título de campeón del mundo”.

A su vez, destacó que Newey es una figura conocida para Max y su padre y los ingenieros de Honda. “Estoy muy, muy seguro, aunque no empiece oficialmente hasta el año que viene, de que Aston Martin dará un salto milagroso ya el año que viene. Y puede que incluso a finales de este año”.

Por último, expresó: “Adrian ha sido mimado por el éxito, pero también es conocido por garantizarlo. Ése debe ser, por supuesto, su objetivo ahora. Y tiene todo lo que necesita en Aston Martin para ello".

