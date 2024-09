Stroll lo consigue: Aston Martin cierra un fichaje estrella por 100 M y completa su 'dream team'

Aston Martin generó un verdadero revuelo en la Fórmula 1 después de confirmar la llegada a la escudería del ingeniero británico Adrian Newey. Durante una rueda de prensa, el propio Newey aseguró que se une al equipo como accionista y socio técnico.

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, Newey manifestó: “Sentía que necesitaba un nuevo reto, y a finales de abril decidí que quería hacer algo distinto. Pasé mucho tiempo debatiendo, me tomé mi tiempo para decidir. Necesitaba un nuevo reto para mantenerme fresco. Estoy halagado de que muchos equipos se hayan acercado, pero la pasión y el entusiasmo de Lawrence Stroll es muy persuasivo”.

Después de 18 años en Red Bull, el ingeniero reveló que su idea siempre fue “estar en algún barco en algún momento y que me llegará la chispa para saber a dónde ir” y agregó: “Mi mujer se volvería loca si me ve mucho ahora en casa. A finales de junio sentí que estar involucrado en automovilismo ha sido mi ambición desde que tenía 6 años y he disfrutado de más del 90% de los días de mi carrera”.

Elogios de Fernando Alonso

El asturiano participó de la presentación de Newey y resaltó: “La llegada del gurú de la aerodinámica Adrian Newey al equipo Aston Martin es una oportunidad increíble poder trabajar con esta gente de la que puedes aprender tanto”.

El dos veces campeón de la Fórmula 1 consideró que con su llegada a Aston Martin “mejoramos todos como pilotos”. Y agregó: “Todos teníamos que elevar el listón para poder competir. Ahora es un día increíble para el equipo. Sin duda, Aston Martin es el equipo del futuro. Para mí va a ser una oportunidad increíble, profesionalmente, trabajar con Adrian y seguir llevando este verde del que me siento muy orgulloso”.

Newey, sinónimo de victorias

Newey es considerado como el diseñador más exitoso en la historia de la F1, en su haber cuenta con 25 títulos mundiales.

El británico llega a Aston Martin después de firmar un contrato por 3 temporadas a cambio de 100 millones de dólares, más bonificaciones.

Para el dueño de la escudería, Lawrence Stroll, el fichaje fue “muy económico”. “Llevo en el mundo de los negocios más de 30 años y nunca he tenido más certeza. Queremos estar mucho tiempo juntos y es barato para todo lo que aportará al equipo”, explicó.