Fernando Alonso admite lo que Aston Martin quería ocultar: Adrian Newey no será la respuesta a todo

Está siendo un año especialmente complicado para Aston Martin. Los de Silverstone llevan desde la primera carrera acusando importantes problemas en su carga aerodinámica y con la gestión de neumáticos, la cual acaba lastrando a Fernando Alonso y a Lance Stroll a solamente poder luchar por los últimos puestos de los puntos. Y es que, con Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes muy por delante, los Aston Martin se han quedado en tierra de nadie.

Ante esta situación, el fichaje de Adrian Newey por el equipo británico supone una importante inyección de optimismo, pues contarán con el mayor genio de la historia en lo que a diseños de monoplazas se refiere, lo que asegura una importante mejora en la aerodinámica y velocidad del coche. Sin embargo, una sola persona no arregla todos los problemas que asolan a Aston Martin, pues, como asegura el mismo Fernando Alonso esto va más allá de la figura de Newey.

En palabra recogidas por Car and Driver, el piloto asturiano ha dado un baño de realidad al entorno de Aston Martin, al cual ha bajado de la nube, tras la contratación de un genio como Newey: “Creo que arreglar las cosas no es tarea de una sola persona, sino que se trata más bien de lo que tenemos ahora y de lo que estamos produciendo”. Y es que para solucionar la falta de ritmo de este 2024 no basta con Newey, faltan mejoras integrales dentro de todo el diseño del monoplaza.

Hundir a Red Bull y crecer como McLaren

Con la llegada de Adrian Newey, en Aston Martin esperan matar dos pájaros de un tiro. En este sentido, incorporar al genio de la aerodinámica significa, tanto debilitar a un gran rival por el título mundial como Red Bull como dar un gran paso adelante y hacer como McLaren al mejorar sustancialmente el rendimiento del monoplaza en cuestión de una temporada.

Así pues, pese a la dosis de realidad de Fernando Alonso respecto del fichaje de Newey por Aston Martin, todavía hay motivos para el optimismo, pues fichar a Newey solamente pueden ser buenas noticias para los de Silverstone.