Cuidado Aston Martin; la escudería que se quiere quedar con Adrian Newey: Red Bull mira de lejos

La temporada de la Fórmula 1 llegó a mitad de año y el Gran Premio de los Países Bajos ya espera por los pilotos que volvieron al trabajo tras el receso veraniego. Ha habido más de un movimiento con el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, Carlos Sainz por Williams y el de Nico Hulkenberg por Sauber/Audi. Y el que más repercusión generó fue Adrian Newey, ingeniero que no será más parte del equipo de Red Bull.

Christian Horner pierda a una pieza fundamental, múltiple campeón en las escuderías en donde recaló y recientemente creador del RB20. Más allá de los logros del británico, su futuro está lejos de los austriacos, ya que Aston Martin parecería ser el destino ideal para el veterano, sin embargo, hay un nuevo contendiente. Se trata de Alpine, que quiere romper el mercado fichando al genio detrás de los éxitos.

Alpine va por Newey

A nadie le quepa la duda en el ambiente de la máxima categoría que Newey es el personaje del que más se ha hablado, pues el codiciado ingeniero ha sido tentado por Alpine. Según la información que arroja ‘F1-Insider.com’, el equipo que dirige Renault se comunicó con Newey mediante su CEO, Luca di Meo y su asesor, Flavio Briatore.

Aston Martin lidera las apuestas

El portal arroja que las conversaciones se dieron, pero que el experimentado profesional no tiene una respuesta definitiva. Mientras tanto, la oferta de Aston Martin hacia el pedido Newey se mantiene y es la opción más cercana que, con el paso de los días, podría llegar a concretarse. Todo está en juego y no hay equipo que no quiera al genio que fue cómplice de los tres campeonatos de Verstappen.

It's all to drive for...



2024 is back on!

#F1 pic.twitter.com/SCFljsdQTR — Formula 1 (@F1) August 19, 2024

Zandvoort llama a los pilotos

Acabó la espera y el descanso también, el GP de Países Bajos es una realidad y este viernes ya empiezan los libres en el circuito de Zandvoort que ya llama a los pilotos. Mientras Red Bull prepara su estrategia para mejorar el rendimiento de su monoplaza, McLaren buscará volver a dar la sorpresa con Norris y Piastri. Por su parte, Mercedes y Ferrari querrán arruinarle los planes el domingo 25.