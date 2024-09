Es la promesa que alejó a Carlos Sainz de Mercedes y Lewis Hamilton lo bendice para ser su sucesor

Con la marcha de Lewis Hamilton, en Mercedes se vieron en una muy complicada situación a la hora de encontrar el mejor relevo posible para el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1. En este sentido, el elegido ha acabado siendo Kimi Antonelli, al que muchos ven como el mejor sucesor posible para Hamilton. Pues, gracias a su juventud y talento, Toto Wolff lo ha acabado eligiendo por encima de opciones con más experiencia como Carlos Sainz o Esteban Ocon.

BREAKING: Andrea Kimi Antonelli to race for Mercedes from 2025!#F1 pic.twitter.com/bhLN48UdRE