Fernando Alonso, a carcajada viva por Ocon y Alpine: el enemigo del español, KO antes de comenzar

Después de los primeros test en el circuito de Bahrein y con el inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 ya a la vuelta de la esquina, comienzan a presentarse las primeras grandes decepciones del año. En este sentido, desde Alpine parece que no están nada contentos con el monoplaza que han desarrollaron a lo largo del invierno, el cual, llegado el momento de pisar el asfalto, ha quedado muy lejos de las posiciones en las que pretendían estar los franceses, que ya auguran un inicio de año realmente complicado.

Sin Fernando Alonso, caída libre en Alpine

La realidad en Alpine es que desde que Fernando Alonso abandonó la escudería francesa, el monoplaza no ha hecho sino, perder rendimiento de forma constante. Y es que la apuesta de los galos de contar con Ocon antes que con Alonso les ha salido muy mal, pues sin las indicaciones del asturiano, evolucionar el coche se ha convertido en una tarea muy complicada. Especialmente desde que su relevo es un Pierre Gasly que está a años luz de los conocimientos de Fernando.

Ante esta situación crítica, Gasly ha sido muy sincero, asegurando que, al menos en Bahrein no hay ninguna esperanza de hacer un buen papel: “No tenemos buena pinta, pero nos queda un par de días para entender lo que estamos haciendo… Necesitamos un tiempo para llevar el coche a donde queremos. No va a ser una primera carrera fácil y no vamos a comenzar donde nos hubiera gustado”. Así confirmó las malas sensaciones, Gasly en palabras para Motorsport.com.

Afortunadamente para Alpine, la temporada es muy larga y, pese a que en Bahrein no estén donde quieren, todavía les quedarán otras 23 carreras para sacar a relucir el potencial que pueda llegar a tener el nuevo A524, el cual parece no haber salido del horno de la mejor manera.

Así pues, sin Fernando Alonso entre sus filas, Alpine tendrá que buscar la forma de arreglar sus problemas de bajo rendimiento con Esteban Ocon y Pierre Gasly, dos pilotos que, pese a ser rápidos, no han destacado por formar una pareja que sirva para trabajar en equipo. Sino, más bien para buscarse problemas el uno con el otro.