La marea roja avanza: fuerte mensaje de Ferrari para Red Bull y McLaren; Leclerc y Sainz unidos

El triunfo del monegasco Charles Leclerc en Monza, Italia, desató la locura de los hinchas de Ferrari y del jefe del equipo Frédéric Vasseur. Es que el primer puesto y la cuarta plaza de Carlos Sainz, los pone a sólo 39 puntos de Red Bull y a 31 de McLaren en el Mundial de Constructores.

En medio de la euforia, Vasseur asegura que ahora sí habrá un final de temporada muy peleado, a diferencia de lo que ocurrió en los últimos campeonatos en el cual la escudería que tiene como principal figura a Max Verstappen no tuvo problemas para llevarse los laureles.

El jefe de Ferrari tiene bien claro que en la Fórmula 1 no hay que dar nada por hecho y pide mantener los pies sobre la tierra. “Creo que sería un gran error intentar sacar conclusiones o cambiar el plan. Queda un largo camino por recorrer hasta Abu Dhabi, hay algo así como 450 puntos en juego”, expresó.

Tal como viene contando Don Balón, la marea roja viene teniendo buenos desempeños en las últimas carreras.

It's time for the final Grill the Grid challenge of the

season! 😅



Can the grid name two drivers with the given clue? 🔍



Who will be crowned champion? 👑 #F1